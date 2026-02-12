TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Çelik, Kahta Temsilcisi Ferit Güllü ve beraberindeki heyet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli'yi makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, TEMA Vakfı tarafından Müdürü Lütfü Başli adına, yangından etkilenen Çanakkale'deki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikimi çalışmaları kapsamında düzenlenen teşekkür belgesi takdim edildi. Söz konusu fidan dikiminin, yangın sonrası zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Ziyaret sırasında TEMA Vakfı temsilcileri tarafından vakfın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Özellikle yangınlardan etkilenen bölgelerde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları, gönüllülük esasına dayalı saha faaliyetleri ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, eğitim kurumlarında çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere açık olduklarını ifade etti. Başli, yangın sonrası alanların yeniden ağaçlandırılmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını kaydetti.
Görüşmede, kurumlar arası iş birliği imkanları da değerlendirildi. Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret, teşekkür belgesinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
