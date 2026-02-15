Tekdemir açıklamasında, Kahtalı Mıçe'nin samimiyeti ve memleket sevdasıyla halkın gönlünde müstesna bir yer edindiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Bu kadar doğal, bu kadar bizden, bu kadar memleket aşığı bir sanatçıya sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Yaşarken kıymetlimizdi, vefatından sonra da kıymetlimiz olmaya devam ediyor.'

'Evimizin, ocağımızın parçasıydı'

Kahtalı Mıçe'nin türküleriyle günlük hayatın içine karıştığını dile getiren Tekdemir, 'Mıçe bizdendi, bizim gibiydi. Evimizin, ocağımızın, soframızın parçasıydı. Onun sesi, bu coğrafyanın sevinciyle hüznünü aynı anda taşırdı' dedi.

'Çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız'

Anma mesajını geleceğe dönük bir vurguyla tamamlayan Tekdemir, 'Seni çocuklarımıza, torunlarımıza da taşıyacağız Mıçe abi. Türkülerinle, duruşunla ve samimiyetinle hep yaşayacaksın. Unutulmayacaksın' ifadelerini kullandı.

