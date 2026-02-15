Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, dizinin örnek bir senaryo çerçevesinde toplumsal mesajlar içermesini takdir ettiğini belirterek, yapım ekibine başarı dileklerini iletti.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Bahçeli, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.'

Kaynak : PERRE