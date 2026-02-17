Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette kentte yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
MHP'li Yıldız'dan 'umut hakkı' değerlendirmesi: 'Şartlı tahliye yasağı kaldırılmalı'
İçeriği Görüntüle
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Tutdere, 'Şehrimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, Sayın Komutanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS