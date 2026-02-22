Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün güneşli ve sıcak bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da hafta başından itibaren sıcak havaya rağmen yağış beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre haftanın ilk gününün bulutlu bir havada geçmesi beklenen Adıyaman'ın Salı gününden itibaren yağışların etkisi altına gireceği açıklandı.

Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;

22 Şubat Adıyaman hava durumu

Adıyaman Merkez: 7/ 16

Besni: 6/ 12 Derece

Çelikhan: 1/ 9 derece

Gerger: 6/14 Derece

Gölbaşı: 4/ 14 Derece

Kahta: 7 / 15 Derece

Samsat: 6/ 15 Derece

Sincik: 3 / 11 Derece

Tut: 6 / 13 Derece

23 Şubat Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 3/ 14

Besni: 2/ 11 Derece

Çelikhan: -2 / 8

Gerger: 4/ 14 Derece

Gölbaşı: -1/ 13 Derece

Kahta : 5 / 14 Derece

Samsat: 5/ 14 Derece

Sincik: 1/ 10Derece

Tut: 4 / 12 Derece

Kaynak : PERRE