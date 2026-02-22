Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün güneşli ve sıcak bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da hafta başından itibaren sıcak havaya rağmen yağış beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre haftanın ilk gününün bulutlu bir havada geçmesi beklenen Adıyaman'ın Salı gününden itibaren yağışların etkisi altına gireceği açıklandı.
Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;
22 Şubat Adıyaman hava durumu
Adıyaman Merkez: 7/ 16
Besni: 6/ 12 Derece
Çelikhan: 1/ 9 derece
Gerger: 6/14 Derece
Gölbaşı: 4/ 14 Derece
Kahta: 7 / 15 Derece
Samsat: 6/ 15 Derece
Sincik: 3 / 11 Derece
Tut: 6 / 13 Derece
23 Şubat Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 3/ 14
Besni: 2/ 11 Derece
Çelikhan: -2 / 8
Gerger: 4/ 14 Derece
Gölbaşı: -1/ 13 Derece
Kahta : 5 / 14 Derece
Samsat: 5/ 14 Derece
Sincik: 1/ 10Derece
Tut: 4 / 12 Derece
Kaynak : PERRE