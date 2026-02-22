6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören alt ve üst yapının yenilenmesi için yürütülen çalışmalar, ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Mahalle'de 2188 Sokak'ta devam eden çalışmaları sahada inceleyen Başkan Tutdere, altyapıları biten tüm sokakların asfalt serinlerini gerçekleştirerek, akabinde kaldırım çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

'Şehrimizin Yol Standartlarını Artıracağız'

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Tutdere şunları söyledi:

'Adıyaman Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda Yeni Mahalle 2188 Sokak'ta asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde üstyapı imalatlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin tamamında asfalt serimini tamamladıktan sonra kaldırım düzenlemelerini de yapacağız. Özellikle yağışlar nedeniyle hasar gören ve çukurlar oluşan yollarımızın tamamını toparlayarak şehrimizin yol standartlarını yükselteceğiz. ASKİM ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte sahadayız, vatandaşımız için çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızla birlikte bu zor günleri aşacağız. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz.'

