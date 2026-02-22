Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat artışı beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam yapılması planlanıyor. Artışın, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle gündeme geldiği belirtiliyor.ni bir fiyat artışı beklentisi gündeme geldi.

Beklenen zam sonrası motorin litre fiyatının İstanbul'da 60 lira 29 kuruş, Ankara'da 61 lira 42 kuruş ve İzmir'de 61 lira 70 kuruş seviyelerine çıkması öngörülüyor. Böylece motorin fiyatları üç büyük şehirde 60 lira bandının üzerine taşınmış olacak.

Benzin fiyatlarında ise mevcut tabloda herhangi bir artış beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam beklentisinin gölgesinde Adıyaman'da akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Kentte güncel pompa fiyatları şöyle:

Benzin: 59,27 TL

Motorin: 60,20 TL

LPG: 30,74 TL

Motorin fiyatının Adıyaman'da şimdiden 60 lira seviyesinde olması dikkat çekerken, olası zamla birlikte fiyatların daha da yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

