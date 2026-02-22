Adıyaman'da ekmek fiyatına yapılan 2 lira 50 kuruşluk artışla birlikte 12,5 TL olan fiyat 15 TL'ye yükseldi. Zam kararının ardından açıklamalarda bulunan fırıncı esnafı Bilal Çoban, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek, 'Her şeye zam geldiği için biz de talebimizi ilettik. Bu şartlarda fiyatın 15 TL olması kaçınılmaz hale geldi' dedi.

'Bu Fiyat Yeterli Olmasa da Mecburen Yetineceğiz'

Ekmeğe yapılan zamla birlikte mevcut fiyatın yeterli olmadığını dile getiren Çoban, ''Ekmek 12 buçuktu. Bildiğiniz gibi her şeye zam geldiği için biz de isteğimizi sunduk, bu nedenle mecburen 15 TL oldu şu anda. Bu fiyat yeterli olmasa da mecbur yetineceğiz, çünkü Adıyaman'ın imkânları bundan fazlasını kaldırmaz, o nedenle yeterli diye düşünüyorum' dedi.

'Şu Ana Kadar Bir Tepki Görmedik'

Şu ana kadar vatandaşlardan herhangi bir tepki gelmediğini de belirten Çoban, 'Şu ana kadar hiçbir tepki görmedik, onlar da hoş karşılıyor. Çünkü fiyatlar yerinde durmadığı için olumlu karşılıyorlar. Yakın zamanda bir zammın daha gelmeyeceğini düşünüyoruz. Daha farklı gelişmeler olursa mecburen yönetimimize isteğimizi sunmak zorunda kalacağız. O zaman belki olur ama olacağını da düşünmüyoruz' ifadelerini kullandı.

