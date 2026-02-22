Adıyaman'da etkili olan sağanak yağışın ardından içme suyunda yapılan analizlerde kirlilik tespit edilmesi üzerine vatandaşlar alternatif su kaynaklarına yönelmeye başladı. Şebeke suyuna ilişkin yapılan ölçümlerde bazı değerlerin sınırların üzerinde çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş, su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Adıyaman merkeze bağlı Pirin Köyü'ndeki Roma Çeşmesi'ne gitmeye başladı. Çeşme başında bidonlarla su dolduran vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Öte yandan Roma Çeşmesi'nde daha önce yapılan analizlerde de suyun kirli olduğunun tespit edildiği biliniyor. Buna rağmen bazı vatandaşların söz konusu kaynaktan su temin etmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak : PERRE