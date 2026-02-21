Ramazan ayının ikinci gününde Adıyaman Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırı binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar öncesinde alana gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Tutdere, oruçlarını açmak için çadıra gelen vatandaşlara ve aşçılara eşlik ederek yemek dağıttı. Ardından vatandaşlarla birlikte iftarını açan BaşkanTutdere, program sonrası açıklamalarda bulunarak, 'Ben buradan bir kez daha bütün Adıyamanlılara çağrı yapıyorum; Adıyaman Belediyesi olarak meydana kurmuş olduğumuz bu bereket sofrasına hepiniz davetlisiniz. Hepinizi burada ağırlamaktan, misafir etmekten büyük bir onur duyarız' dedi.

'Bereket Soframıza Hepiniz Davetlisiniz'

Ramazan ayının bolluk, bereket, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, 'Bugün Ramazan'ın ikinci iftarında, Adıyaman Belediyesi olarak Kent Meydanı'na kurmuş olduğumuz iftar çadırımızdayız. Burada binlerce hemşehrimizle birlikte iftarımızı yaptık. Ben buradan bir kez daha bütün Adıyamanlılara çağrı yapıyorum; Adıyaman Belediyesi olarak meydana kurmuş olduğumuz bu bereket sofrasına hepiniz davetlisiniz. Hepinizi burada ağırlamaktan, misafir etmekten büyük bir onur duyarız. Burada halkımızla birlikte Ramazan ayı boyunca da iftara katılarak birlikte iftarımızı yapacağız. Ramazan bolluğun, bereketin ayıdır; dayanışmanın, kardeşliğin ayıdır. Burada da kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örnekleri var. Şehrimizin tamamında Adıyaman Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca kardeşlik sofralarında bir arada olacağız, halkımızla yan yana olacağız. Bir ay boyunca bu etkinliklerimizi Kent Meydanı'nda ve şehrin değişik noktalarında aralıksız sürdüreceğiz. Ben bu süre zarfında buraya gelerek bizimle bu güzel anı paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

'Depremin İzlerini Silerek Yolumuza Devam Ediyoruz'

İklim koşulları el verdikçe başta yollar olmak üzere belediyenin sorumluluğundaki tüm işlerin tamamlanacağını ifade eden Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımız yavaş yavaş depremin izlerini silerek yoluna devam ediyor. Biz Adıyaman Belediyesi olarak hem Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz hem de şehrimizin diğer fiziki şartlarını düzeltmek, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilgili de yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. İklim koşulları el verdikçe yollar başta olmak üzere belediyemizin sorumluluğundaki tüm işlerimizi yoğun bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın Adıyaman'da rahat bir şekilde, huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinin yolunu mutlaka açacağız' dedi.

'Bu Kentin Evladı Olmaktan Onur Duyuyoruz'

Adıyaman halkına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tutdere, 'Böyle bir şehirde Belediye Başkanı olduğum için ve Adıyaman halkına hizmet ettiğimiz için de kendimizi mutlu hissediyoruz. Halkımızın bize verdiği vekâletin gereğini en iyi şekilde yapacağız. Adıyamanlıların yanında olmak, onlarla çalışmak ve bu kentin evladı olmaktan her zaman onur duyduk, bir kez daha onur duyuyoruz. Adıyamanlıların yanında olmak, onlarla çalışmak ve bu kentin evladı olmaktan her zaman onur duyduk; bir kez daha onur duyuyoruz' dedi.

İftarın ardından, vatandaşlara çay ikramında da bulunuldu.

Kaynak : PERRE