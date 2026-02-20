Adıyaman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, arıcılığın il ekonomisi için önemli bir katma değer kaynağı olduğunu bildirdi. Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle 1.500 arılı kovan dağıtılacak, organik arıcılık kapsamında 500 kovan hibeli verilecek, coğrafi işaret çalışmalarıyla Adıyaman Balı tescil sürecine alınacak.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik projelerini sürdürüyor. İl Müdürü Abdulkadir Akkan, arıcılığın il ekonomisi için önemli bir katma değer kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Valilik himayelerinde ve İl Özel İdaresi desteğiyle 2026 yılı içerisinde 1.500 arılı kovan dağıtımının gerçekleştirileceği bildirildi. 2025 yılı itibarıyla il genelinde 1.531 kayıtlı arıcılık işletmesi bulunduğu ve yaklaşık 90 bin arılı kovanın faaliyet gösterdiği kaydedildi. Yıllık bal üretiminin yaklaşık 500 ton seviyelerinde gerçekleştiği belirtildi.

Adıyaman Balı için coğrafi işaret sürecinin başlatıldığı ve organik arıcılık kapsamında yüzde 100 hibeli 500 arılı kovan dağıtımının yapılacağı açıklandı. Yeni projelerle arıcılığın yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmayacağı vurgulandı.

İl Müdürü Akkan, üreticilere bereketli ve kazasız bir arıcılık sezonu temennisinde bulundu. Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar kapsamında üreticilere teknik destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesine yönelik projeleri titizlikle uygulamaya devam ediyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

