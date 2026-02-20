ADIYAMAN -Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Adıyaman Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Adıyaman'a bağlı resmi eğitim kurumlarında istihdam edilecek 270 temizlik görevlisi için noter kura sonuçları açıklandı.

Program kapsamında belirlenen adaylar, Adıyaman genelindeki resmi eğitim kurumlarında 4 ay süreyle görev yapacak.

Noter kura sonucu ismi belirlenen adayların 23-27 Şubat 2026 tarihleri arasında evrak teslim işlemlerini tamamlamaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca, süresi içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların haklarını kaybedebileceği belirtildi.

Kura Sonuçları isim Lliste şu şekilde:

Kaynak : PERRE