AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri ve Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı atamalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Milletvekili Özhan, İçişleri Bakanlığı'nda görev süreleri tamamlanan Mûnir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş'a bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Adalet Bakanlığı'nda görev süresi sona eren Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar'a da kamu hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Yeni atamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Özhan, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'i tebrik etti. Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız'a da başarı dileklerini iletti.

Milletvekili Özhan, 'Yapılan bu atamaların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE