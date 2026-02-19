İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Temsilciliği tarafından Ramazan ayı kapsamında Eski Valilik Meydanı'nda ikram etkinliği gerçekleştirildi. Kurulan stantlarda vatandaşlara pamuk şekeri, macun şekeri ve Ramazan simidi dağıtıldı.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Meydana gelen çocuklara balon hediye edilirken, alanda renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle çocukların sevinci dikkat çekti.

İHH gönüllüleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca benzer sosyal etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE