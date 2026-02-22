Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Siteler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tezgâhları tek tek dolaşan Vali Varol, sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâh başında çalışan esnafla sohbet ederek, pazar esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelenl Vali Varol, pazardaki hareketlilik hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilettiği görüş ve beklentileri not eden Vali Varol, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sürdürüldüğünü belirtti.

Ziyaret sırasında pazar esnafına kolaylıklar dileyen Vali Varol, 'Helal kazancın peşinde olan tüm esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE