ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği, İran'da bulunan ABD vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, ülkede devam eden protestolar ve artan güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmeleri istendi.

Yayımlanan uyarıda, Gürbulak, Kapıköy ve Esendere sınır kapılarının açık olduğu hatırlatılarak, güvenli şartlar sağlanması halinde kara yoluyla Türkiye ya da Ermenistan'a geçişin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Ayrılamayanlara Güvenlik Tavsiyesi

İran'dan çıkma imkanı bulunmayan ABD vatandaşları için ise bir dizi güvenlik önlemi sıralandı. Açıklamada, güvenli bir yerde kalınması, yiyecek, su, ilaç ve temel ihtiyaçların temin edilmesi, gösterilerden uzak durulması ve dikkat çekici davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yerel medyanın takip edilmesi, iletişim araçlarının açık tutulması ve alternatif iletişim yöntemlerine hazır olunması çağrısı yapıldı.

Protestolar Sürüyor

İran'da, para birimi riyalin ciddi değer kaybının ardından 28 Aralık'ta başlayan protestoların ülke genelinde devam ettiği bildiriliyor. Başta gençler olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde can kayıplarının yaşandığı iddiaları gündeme geldi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) yayımladığı son raporda, protestolar sürecinde 147 emniyet görevlisi ve 2 bin 403 gösterici olmak üzere toplam 2 bin 550 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran yönetimi ise konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapmadı.

ABD yetkilileri, İran'daki vatandaşlarını gelişmeleri yakından takip etmeleri ve güvenlik durumuna göre planlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

