Adıyaman İl Özel İdaresi'nin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üstyapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından il genelinde kırsal alanlarda yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri ile yatırımların geldiği son aşama değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar üzerinde duruldu.

Kırsal kesime yönelik hizmetlerini ihtiyaç odaklı ve vatandaş öncelikli bir anlayışla sürdüren Adıyaman İl Özel İdaresi'nin, il genelinde yaşam kalitesini artırmak ve toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst seviyelere taşımak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kaynak : PERRE