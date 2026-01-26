Bunlar da ilginizi çekebilir

Şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; eğitim altyapısına yönelik yürütülen çalışmalar, mali süreçler ve planlama aşamasındaki projeler ele alındı. Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğü Mali Yönetim Daire Başkanı Haşim Altun, 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesi kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

