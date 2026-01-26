Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğü Mali Yönetim Daire Başkanı Haşim Altun, 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesi kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.
Şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; eğitim altyapısına yönelik yürütülen çalışmalar, mali süreçler ve planlama aşamasındaki projeler ele alındı. Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Kaynak : PERRE
