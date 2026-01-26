Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında 702 sayfadan oluşan iddianame düzenlendi.

Çok Sayıda Suçtan Kamu Davası Talebi

Hazırlanan iddianamede 26 ayrı eylemin hukuki değerlendirmesi yapıldı. Şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Belediye Başkanı Hakkında Dava İstemi

İddianamede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanarak icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından kamu davası açılması istendi.

Oğlu İçin Nitelikli Değerlendirme

Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Mustafa Gökhan Böcek'in Türk Ceza Kanunu'nun 58/9'uncu maddesi uyarınca 'suçu meslek edinen kişi' olarak değerlendirilmesi istendi. Bu talep, iddianamenin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Emniyet Mensubu da Şüpheli Listesinde

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında da zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu isimli şüpheliler hakkında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Yüksek Tutarlar İçin Müsadere Talebi

İddianamede, şüphelilerden el konulan TL ve döviz cinsinden toplam 170 milyon 83 bin 116 lira nakdin müsaderesi istendi. Ayrıca 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet Rolex marka kol saati ve 1 adet iPhone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık 258 milyon 600 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallar için de müsadere talebinde bulunuldu.

