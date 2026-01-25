Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ülkenin kuzeyinde insani yardımların ulaştırılması ve acil durumların tahliyesi için iki ayrı insani yardım koridoru açıldığını duyurdu.

Rakka-Haseke hattında koridor oluşturuldu

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, ilk insani yardım koridoru Haseke Valiliği ile koordinasyon içerisinde Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınlarında oluşturuldu. Bu hattın, bölgedeki sivil nüfusun temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Halep kırsalında ikinci koridor

İkinci insani yardım koridorunun ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde M4 kara yolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınlarında açıldığı bildirildi. Bu güzergâhın da özellikle acil ve hassas insani vakaların güvenli geçişine tahsis edildiği belirtildi.

Acil Geçişlerin Sağlanması Amaçlanıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, söz konusu koridorların devam eden gelişmelerden etkilenen bölgelere temel insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla açıldığını aktardı. Açıklamada, yardım konvoylarının ve acil durum vakalarının bu güzergâhlar üzerinden güvenli şekilde geçiş yapmasının amaçlandığı kaydedildi.

Koridorların Haritası Paylaşıldı

SANA, açılan insani yardım koridorlarına ilişkin haritayı da yayımladı. Buna göre, terör örgütü PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arab ve Haseke'den başlayan koridorların, Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelere doğru uzandığı bildirildi.

Ateşkes Sürecinde Açıldı

İnsani yardım koridorlarının, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatılması sürecinde açıldığına dikkat çekildi. Suriye Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, YPG ile sağlanan ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

