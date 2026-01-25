HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, İndere Bölgesi'ndeki deprem konutlarında incelemelerde bulunarak burada önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına ilişkin yaşanan sorunlara değinen Yetiş, 'İnşa süreciyle yüklenici ana firmalar silsile şeklinde işleri taşeron firmalarla yürüttüler. Gelinen noktada taşeron firmalardan kaynaklı sorunlar vatandaşı mağdur etmektedir' ifadelerini kullandı.

Konutların anahtar teslimlerinin yapıldığını ancak yerleşime hazır olmadığını vurgulayan Yetiş, vatandaşlardan gelen şikâyetlere işaret ederek, 'Konutların tümünün anahtar teslimi yapıldı. Ancak konutlar yerleşmeye hazır değil. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerde evlerin eksiklikleri çok ve tamamlanması ayları buluyor. Onun için yerleşim büyük oranda gerçekleşmemektedir' diye konuştu.

'Yerleşilmeyen Evlerden Aidat Alınamaz'

Yetiş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Yine sıkıntılardan biri taşeron firmalar tarafından ödenmeyen işçi ücretleridir. İşçilerimiz başından beri bu durumda mağduriyet yaşamaktadırlar. Halbuki 'İşçinin teri kurumadan ücretini ödeyiniz' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerden bir diğeri de anlam veremedikleri evlere ait yüksek aidat ücretleridir. Yerleşilemeyen evlerden aidat alınması uygun değildir.

Bakan Kurum'a Çağrı

HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanlığı olarak buradan Çevre Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'a ve yetkili firmalara sesleniyoruz:

Anahtar teslimi yapıldığı halde vatandaşlarımız taşeron firmaların eksikliklerinden dolayı evlerine yerleşemiyor. Lütfen bu süreci hızlandırın, vatandaşlarımız da bir an evvel yeni yuvalarına yerleşsinler.'

Kaynak : PERRE