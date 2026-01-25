Öğrencilerin millî ve manevi duygularını pekiştirmek, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklâl Mücadelesi'nin ruhunu genç kuşaklara aktarmak amacıyla Bakanlıkça 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temalı bir bilgi yarışması düzenleniyor.

Türkiye finali yarışması 12 Mart haftasında düzenlenecek

Bilgi yarışması 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla önce okul, ardından ilçe, il, bölge ve sonunda Türkiye finali olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilecek. İlçe yarışmaları 3-10 Şubat, il yarışmaları 10-20 Şubat, bölge yarışmaları 20 Şubat - 5 Mart tarihlerinde ve Türkiye finali yarışması da 12 Mart haftasında düzenlenecek.

Dört Kişiden Oluşan Takımlar yarışacak

Her aşamada, her sınıf düzeyinden bir öğrenci olmak üzere dört kişiden oluşan takımlar yarışacak. Yarışma soruları, 'İstiklal Marşı'nın Yazılış Süreci, Mehmet Âkif Ersoy'un Hayatı ve Fikir Dünyası, İstiklal Marşı'nın Edebî Yapısı ve Anlamı, TBMM'de Kabul Süreci ile İstiklal Marşı ile Millî Mücadele Arasındaki İlişki' konu başlıklarından hazırlanacak.

Yarışmanın final sonuçları, Bakanlığın resmî iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye finali yarışmasında birinci olan takıma, ödül ve başarı belgesi verilecek.

Kaynak : PERRE