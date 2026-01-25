Adıyaman Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı iş birliğiyle itfaiye personeline yönelik 6 haftalık kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Teoriden Sahaya Kapsamlı Eğitim

Eğitim programı kapsamında 91 itfaiye personeli, alanında uzman eğitmenler tarafından yangın çeşitleri, yangına müdahale teknikleri ve yangından korunma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Modern yangın söndürme araç ve gereçlerinin etkin kullanımı, teorik sunumların yanı sıra sahada gerçekleştirilen gerçek zamanlı tatbikatlarla uygulamalı olarak anlatıldı.

Acil Durumlar için Sürüş Yetkinliği Artırıldı

Program, yangınla mücadele eğitiminin yanı sıra itfaiye bünyesinde görev yapan şoförleri de kapsadı. Düzenlenen 'İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri' eğitimiyle personelin acil durumlarda olay yerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşma kabiliyetleri geliştirildi.

Başkan Tutdere: '7 Gün 24 Saat Görev Başındayız'

İtfaiye teşkilatının modernizasyonu ve personel gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halkın can ve mal güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. Başkan Tutdere şunları kaydetti:

'Ankara İtfaiyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak çalışma, ekiplerimizin afet ve yangınlara müdahale hızını ve etkisini artıracaktır. Adıyaman'ımızı her türlü olumsuzluğa karşı daha dirençli ve güvenli bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE