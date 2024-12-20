Boğa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yolun bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, tamamlanmayan yolun bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Yol çalışmasının durdurulmasında siyasi etkilerin rol oynadığını iddia eden Boğa, yerel yönetimlerin ve yetkililerin sorunun çözülmesi için gereken adımları atmalarını talep etti.

Boğa, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yarpuzlu mevkiinde başlatılan yol yapım çalışması, köylerimiz için hayati öneme sahiptir. Ancak maalesef bazı siyasi çevreler, bu çalışmanın durdurulmasına neden olmuştur. Bu yol, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ekonomik gelişimi de hızlandıracaktır. Bizler, bu yolun tamamlanmasını talep ediyoruz. Yerel yönetimlere ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz; bu sorunu bir an önce çözüme kavuştursunlar."

Boğa, yolun tamamlanmasının, bölge halkının yaşam kalitesini arttıracağına dikkat çekerek, siyasi engellemelerin bölgenin kalkınmasını önleyeceğini savundu.

Birimşe ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma ve Kültür Derneği olarak süreci takip edeceklerini de ekleyen Başkan Mehmet Boğa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’dan yolun tamamlanması için destek istedi.