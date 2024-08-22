Toplantıya, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan’ın başkanlığında, Sincik İlçe Tarım Müdürü Özgür Akar, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel katıldı.

Tarımsal Sorunlar Ele Alındı

Toplantıda, özellikle badem ve Antep fıstığı fiyatlarının henüz açıklanmamış olması, sulama projelerinin durumu, girdi maliyetlerindeki artış, sulamada kullanılan enerji maliyetleri ve sözleşmeli tütün üretiminde yaşanan sorunlar gibi konular gündeme alındı. İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, toplantının Adıyaman ve Türkiye tarımı için önemli sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti.

"Badem Üreticileri Tedirgin"

Başkan Yaşar Özkan, badem fiyatlarının açıklanmamış olmasının üreticiler arasında tedirginlik yarattığını vurguladı. Bu belirsizlik nedeniyle yaklaşık 2000 dekar badem bahçesinin sökülerek kuru tarıma dönüldüğünü belirten Özkan, bu sorunun çözümü için Tarım Kredi Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Sulama Projeleri Durma Noktasında

Sulama projelerinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Başkan Özkan, bu projelerin hayati önem taşıdığını ifade ederek, ilgili bakanlıklar ve bürokrasi ile görüşmelerin hızlandırılacağını kaydetti. Özkan, "Sulama projelerimiz tarımın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Bu projelerin tamamlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sözleşmeli Tütün Üretiminde Mağduriyetler Giderilecek

Toplantıda ayrıca, sözleşmeli tütün üretiminde yaşanan veya yaşanabilecek olası mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili firmalarla görüşüleceği açıklandı. Başkan Özkan, "Çiftçilerimizin her konuda yanındayız. Tüm ziraat odalarımızla birlikte, onların sorunlarının çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Badem Bahçelerinde İnceleme

Toplantının ardından İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, hasadı başlanan badem bahçelerini yerinde inceledi. Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel’e ev sahipliği için teşekkür eden Yaşar Özkan, tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Kaynak : PHA