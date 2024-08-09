AFAD Ekibi Kurtardı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşların serinlemek için gittikleri piknik alanında şok bir olay yaşandı. Deredeki su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu, piknik alanında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sincik'te piknik yapmak üzere serinlemek için dere kenarına giden vatandaşlar, su seviyesinin beklenmedik şekilde yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Piknik alanına ulaşmak için geçiş yaptıkları derede suyun yükselmesiyle birlikte, piknik yaparken aniden karşı karşıya kaldıkları tehlike, paniğe yol açtı.

AFAD Ekipleri Olay Yerine Ulaştı

Yardım çağrısı üzerine olay yerine intikal eden Adıyaman AFAD ekipleri, 16 kişiyi mahsur kaldıkları yerden güvenli bir şekilde kurtardı. AFAD, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'ın Sincik ilçesinde pikniğe giden 16 kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları dereden, AFAD Arama-Kurtarma Ekibimizin çalışması sonucu kurtarılmıştır." ifadelerini kullanarak kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kaynak : PHA