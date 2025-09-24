Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ile bir araya gelerek, ilçedeki kamu yatırım ve hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Vali Osman Varol, görüşmenin ardından yapımı tamamlanarak önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Sincik Kaymakamlığı yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Sincik Hükümet Konağı’nın hizmete sunulmasıyla farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumlarımız tek çatı altına alınarak vatandaşlarımıza günün şartlarına uygun daha nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulmuş olacaktır. Bu önemli yatırımın Sincik ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA