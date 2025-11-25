Öğretmenler Günü Mesajı: 'Şehit Öğretmenler Rahmetle Anıldı'

Toplantı, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün açılış konuşmasıyla başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin günü kutlandı; özellikle PKK tarafından katledilen şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimciler rahmetle anıldı.

Sosyal Yapıyı Etkileyen Sorunlar Ele Alındı

Görüşmede Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar geniş biçimde değerlendirildi. Hayat pahalılığı, gençlerin eğitim ve istihdam sorunları, aile yapısına yönelik tehditler, nüfus yapısındaki değişim, toplumdaki şiddet eğilimi, uyuşturucu ve sanal kumar gibi riskler masaya yatırıldı. Türk Ocaklarının bu sorunların çözümü için çalışmalar yürütmeye devam edeceği vurgulandı. Gazze ve Doğu Türkistan Vurgusu: 'Soykırım Politikaları Kınandı' Toplantıda İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirilerek kınandı. ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin kriz karşısındaki sorumluluğu ve tutumu eleştirildi. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarının yıllardır bir 'soy kırımı' niteliği taşıdığı belirtildi.

'Terörsüz Türkiye' Sürecine Tepki: 'Müzakere Masasına Teröristbaşı Oturtulamaz'

2024'ün Ekim ayından bu yana Türkiye'nin ana gündemini oluşturan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin detayları da toplantının önemli bölümünü oluşturdu. Türk Ocakları, süreçte yaşanan bazı gelişmelere yönelik net bir tutum açıkladı.

'Terör örgütü elebaşının baş müzakereci yapılması kabul edilemez'

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, terör örgütü PKK'nın elebaşının 'baş müzakereci' konumuna getirilmesine yönelik girişimlerin, şehitlerin hatırasını incittiği ve millet vicdanını yaraladığı belirtildi.

'PKK hâlâ tüm unsurlarıyla faaliyette'

Türk Ocakları, örgütün sözde 'fesih' açıklamalarına rağmen KCK şemsiyesi altındaki tüm yapılarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki yapılanmanın ABD-İsrail desteğiyle geniş bir alanı kontrol ettiğini vurguladı.

İmralı'ya Ziyaret Uyarısı: 'Tarihi Bir Vebal Doğurur'

TBMM'de kurulan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitme ihtimaline de sert tepki gösterildi. Böyle bir ziyaretin 'vahim bir hata' olacağı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

'Teröristbaşının ayağına gidildiği algısı hem bölücü çevreleri cesaretlendirecek hem de Türk milletinin psikolojisi üzerinde derin etki yaratacaktır.' Bu adımın toplumsal barışa değil, tam aksine psikolojik ayrışmaya hizmet edeceği ifade edildi.

Af Tartışmaları ve Anayasa Uyarısı: 'Üniter Devlet Yapısı Tartışılamaz'

Türk Ocakları, süreçte ilerleyen aşamalarda geniş kapsamlı bir af yasasının gündeme gelmesi ihtimalinin, adalet duygusunu ve devlete güveni zedeleyeceğini belirtti. Ayrıca Anayasa'nın değiştirilemez hükümleri üzerinden yapılabileceği iddia edilen değişikliklere karşı çıkılarak şu görüş dile getirildi: Vatandaşlık tanımının değiştirilmesi, eğitim dilinin farklılaştırılması, yerel yönetimlerde genişletilmiş yetkiler, gibi adımların üniter ve milli devlet yapısına zarar vereceği ifade edildi.

Türk Ocakları, anayasa değişikliği yapılacaksa bunun mutlaka halk oyuna sunulması gerektiğini de vurguladı.

'Biz Hep Birlikte Türk Milleti'yiz': Türk Ocaklarından Net Mesaj

Bildirinin sonunda, Türk Ocaklarının temel felsefesi bir kez daha hatırlatıldı: 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir.' Etnik, dini ve mezhebi ayrımlar gözetmeksizin kapsayıcı bir millet anlayışını savunduklarını belirten Türk Ocakları, ülkenin siyasi egemenliğini zedeleyecek adımlara karşı tüm yasal haklar çerçevesinde mücadele edeceklerini duyurdu.

