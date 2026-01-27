Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyamanlı Basın Mensupları “Muhabbet Akşamları” programında bir araya geldi

Programın ikinci gününde ise kaymakamlık ziyareti ve koordinasyon toplantısı yapılacak.

Temel atma töreninin ardından aynı gün Sincik İstişare Programı, Sincik Belediyesi ziyareti, esnaf ziyaretleri, köy ziyaretleri ve teşkilat toplantısı gerçekleştirilecek.

İlçede yapılacak olan caminin temelinin atılmasıyla birlikte, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ibadet ihtiyacına yönelik önemli bir adım atılması hedefleniyor.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gerçekleştirilecek programlara ilişkin paylaşımda bulundu. Milletvekili Alkayış'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 27 Ocak Salı günü saat 12.00'de Sincik TOKİ Konutları Camii Temel Atma Töreni düzenlenecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.