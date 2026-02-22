GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Şubat ayı Türkiye Raporu verilerini değerlendirdiği açıklamasında siyasi partilerin oy oranları ve ideolojik seçmen dağılımlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. GENAR'ın Şubat ayı verilerine göre bugün seçim yapılması halinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarının yüzde 34,8 Cumhuriyet Halk Partisinin oylarının ise yüzde 31,5 olduğu açıklandı.

Aktaş, 'CHP ne kadar İslamcı, AK Parti ne kadar Atatürkçü?' başlığıyla yaptığı analizde, Türkiye siyasetinde keskin ideolojik ayrımların kamuoyunda anlatıldığı kadar homojen olmadığını ifade etti.

Şubat ayı oy oranları şu şekilde;

GENAR'ın Şubat ayı verilerine göre bugün seçim yapılması halinde partilerin oy oranları şu şekilde ölçüldü:

Adalet ve Kalkınma Partisi: %34,8

Cumhuriyet Halk Partisi: %31,5

DEM Parti: %9,3

Milliyetçi Hareket Partisi: %8,0

İYİ Parti: %4,7

Zafer Partisi: %3,9

Anahtar Parti: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %2,4

Diğer partiler: %2,2

Aktaş, geçtiğimiz aylarda AK Parti ile CHP arasındaki farkın daraldığını, Ocak ayı itibarıyla AK Parti'de yukarı yönlü bir ivme gözlendiğini belirtti. Deprem bölgesinde 450 bin konut hamlesi, savunma sanayi ve dış politika alanındaki görünürlük ile ekonomideki görece toparlanmanın bu artışta etkili olabileceğini ifade etti.

AK Parti seçmeninin ideolojik dağılımı

Aktaş'ın paylaştığı verilere göre AK Parti seçmeninin:

%12,1'i kendini Atatürkçü

%32,7'si Türk milliyetçisi

%30'u muhafazakâr

%9'u İslamcı

%3,3'ü demokrat

%1,3'ü sosyalist olarak tanımlıyor.

Bu tabloya göre AK Parti seçmeninin yalnızca muhafazakâr kimlikten değil, milliyetçi ve Atatürkçü damardan da destek aldığı belirtiliyor.

CHP seçmen profili

CHP seçmeninin ise:

%69'u kendini Atatürkçü

%11'i Türk milliyetçisi

%5,9'u demokrat

%2,8'i muhafazakâr

%1'i İslamcı olarak tanımlıyor.

Aktaş, CHP'nin ana omurgasının Atatürkçü seçmenden oluştuğunu ancak seçmen kitlesinin homojen olmadığını kaydetti.

MHP ve İYİ Parti

MHP seçmeninin %69,8'i Türk milliyetçisi kimliğiyle öne çıkarken; %8,7'si Atatürkçü, %4,8'i demokrat, %3,2'si İslamcı ve %2,4'ü muhafazakâr kimliğe sahip olduğunu ifade ediyor.

İYİ Parti'de ise %54,2 oranında Atatürkçü, %38,9 oranında Türk milliyetçisi seçmen öne çıkıyor. Bu dağılım partinin merkez milliyetçi-Atatürkçü bir zeminde konumlandığını gösteriyor.

DEM Parti ve diğer partiler

DEM Parti seçmeninin:

%26'sı demokrat

%19,9'u sosyalist

%13,7'si Kürt milliyetçisi

%8,2'si Atatürkçü

%6,8'i muhafazakâr

%5,5'i Türk milliyetçisi kimlik tanımlaması yapıyor.

Aktaş, bu verilerin DEM Parti'nin yalnızca etnik kimlikle açıklanamayacak çok katmanlı bir seçmen yapısına sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

'Diğer partiler' kategorisinde ise %42,9 Türk milliyetçisi, %18,1 Atatürkçü, %14,8 muhafazakâr, %7,7 İslamcı ve %5,5 sosyalist seçmen bulunduğu belirtildi.

'Verileri bağlamından koparmamak gerekir'

Aktaş, oranların partilerin kendi seçmeni içindeki dağılımı gösterdiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'Örneğin bir partinin toplam oyu %10 ise ve bunun %20'si sosyalistlerden geliyorsa, bu ülke genelinde %2'lik bir karşılığa denk gelir. Bu nedenle verileri bağlamından koparmadan okumak gerekir.'

'Türkiye siyaseti daha geçirgen'

Aktaş açıklamasının sonunda, Türkiye siyasetinin kamuoyunda anlatıldığı kadar keskin ideolojik bloklardan oluşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir parti yalnızca tek bir ideolojik kimliğin partisi değildir. Her parti farklı toplumsal damarlardan beslenmektedir. Türkiye siyasetinin yönü, ideolojik saflık iddiasından değil; farklı yelpazeleri bir arada tutabilme kapasitesinden belirlenecektir.'

