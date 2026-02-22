AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma ofisinde Adıyamanlı Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz ile bir araya geldi.Tatar Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz'a gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma ofisinde Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz'a değerlendirmelerde bulunan Tatar, Ramazan'ın birlik, dayanışma ve manevi arınma ayı olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta düzenlenen bir etkinlikte Mesud Barzani'ye hitaben 'Sen Mela Mustafa Barzani'nin oğlusun. Biz Kürtlüğü gördüysek, sende gördük. Babanızda gördük. Çocukluğumuzda senin anıların ile büyüdük ' sözleriyle gündem olan AK parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların ramazan ayını kutladı.

'Ramazan, bin aydan daha hayırlı bir aydır'

Ramazan ayının İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

'Ramazan ayına girdik. Bu ay, bizler için bin aydan daha hayırlı ve bereketli bir ay olarak bilinmektedir. Herkesin oruçlu olduğu, birbirine karşı daha sabırlı ve hoşgörülü davrandığı bir iklimdir Ramazan. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin güç kazandığı bir zamandır.'

Peygamber Efendimizin özellikle yoksulların gözetilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin doyurulması konusunda hassasiyet gösterdiğini hatırlatan Tatar, 'Bizler de milletimizin, devletimizin selameti ve huzuru için dualar ediyoruz. Bu mübarek ayın; barışa, kardeşliğe ve toplumsal dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

'Şırnaklı hemşerilerimin Ramazan'ını tebrik ediyorum'

Şırnak halkına özel bir mesaj da ileten Tatar, 'Bu vesileyle kıymetli Şırnaklı hemşerilerimin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyorum. Ramazan'ın manevi ikliminde barışın, dostluğun ve kardeşliğin zirve yapacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'Deprem bölgesini birlikte ziyaret edeceğiz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tatar, Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz hakkında şu sözleri paylaştı:

'Zeynel Başkan benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir dostumdur. Vefa göstererek bizleri ziyaret etmesinden onur duydum. Şahsında, deprem bölgesinde büyük acılar yaşamış tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sabır ve metanet temenni ediyorum. İnşallah yakın zamanda Zeynel Başkan ile birlikte deprem bölgesini de ziyaret edeceğiz.' Dedi.

