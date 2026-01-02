Yeni yılla birlikte geçerli olacak vergi, harç ve maktu tutarlar netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan genel tebliğler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 yılına ilişkin düzenlemelerde, 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak gerçekleşen yeniden değerleme oranı esas alındı. Buna göre vergi tarifeleri, istisna ve indirim tutarları ile çeşitli harçlar güncellendi.

Vergi Dilimleri Yukarı Çekildi

Gelir vergisi tarifesinde yer alan dilim tutarları artırıldı. İlk dilim 190 bin liraya, ikinci dilim 400 bin liraya, üçüncü dilim 1 milyon liraya, dördüncü dilim ise 5 milyon 300 bin liraya yükseltildi. Ücret gelirlerinde üçüncü dilim sınırı 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak.

Çalışanlara Sağlanan İstisnalarda Artış

Yemek ve yol yardımlarına ilişkin istisna tutarları da yeniden belirlendi. Günlük yemek parası istisnası 300 liraya çıkarılırken, yol parası istisnası 158 lira oldu. Kira gelirleri ve arızi kazançlara yönelik istisna tutarlarında da artış yapıldı.

Araç Giderleri ve Engelli Düzenlemeleri Güncellendi

Binek otomobiller için gider yazılabilecek aylık kira bedeli 46 bin liraya yükseltildi. Amortisman yoluyla giderleştirilebilecek araç bedeli sınırı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi. Engellilere yönelik gelir vergisi indirimleri de artırıldı.

MTV ve Harç Kalemlerinde Yeni Rakamlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi, (MTV) 2026 yılı için yüzde 18,95 oranında artırıldı. MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başlarken, son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak açıklandı.

Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçları da yeni tarifelere göre güncellendi. Bir yıl süreli pasaport harcı 4 bin 103 lira, üç yıl süreli pasaport harcı 9 bin 516 lira, üç yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 13 bin 410 lira olarak belirlendi.

Ödemelerde Dijital Kanallar Hatırlatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve MTV ödemelerinin Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, bankalar, PTT ve vergi daireleri üzerinden yapılabildiğini duyurdu. Yetkililer, internetten ödeme yapacak vatandaşları yalnızca resmi adresleri kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE