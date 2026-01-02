DEM Parti tarafından Abdullah Öcalan'ın 'özgürlük' talebiyle 4 Ocak'ta Diyarbakır'da yapılması planlanan miting, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yoğun kar yağışı ve kış şartlarının etkili olması sebebiyle alınan kararın, katılımcıların güvenliği gözetilerek verildiği belirtildi.

Demokratik Kurumlar Platformu ve DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, mitingin ileri bir tarihte düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, kış koşullarına rağmen hazırlıkların yürütüldüğünü belirterek, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte mitingin yeniden planlanacağını söyledi.

Öte yandan, mitingin ertelenmesine ilişkin duyurunun ardından yeni tarih ve programa dair bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE