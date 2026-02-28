Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, kentte tanınan isimlerden Fehmi Gürsoy hayatını kaybetti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, Fehmi Gürsoy'un elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Tutdere, yayımladığı paylaşımda, merhum için Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımızın sevilen isimlerinden Fehmi Gürsoy'un elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Fehmi Gürsoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

