Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştireceği kamp öncesi kadro listesini açıkladı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da sürdürecek.

Beşiktaş'ta uzun süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva, kamp kadrosunda yer aldı. Portekizli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev yaptı. Rafa Silva, son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde süre almıştı.

Öte yandan, kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimlerle ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Jonas Svensson ile David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacağı duyuruldu. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, 'Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır.' ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmelerle birlikte Beşiktaş, Antalya kampında eksik oyuncularına rağmen ikinci yarı hazırlıklarına start vermiş olacak.

Kaynak : PERRE