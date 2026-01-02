Adıyaman'da ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri için Zanaat Atölyeleri hizmete girdi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 9 okulda açılan atölyeler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Atölyelerle öğrencilerin mesleği sevmesi, mesleğe erişimin kolaylaşması, akademik ve mesleki başarılarının artırılması ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler başvurularını kendi okulları üzerinden https://e-kurs.meb.gov.tr adresinden yapabilirken, veliler kurs merkezi okullara bizzat başvuru yapabiliyor.

Açılan atölyeler arasında Bilişim Teknolojileri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Grafik ve Fotoğraf, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve El Sanatları Teknolojisi yer alıyor. Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerindeki birçok okulda farklı alanlarda atölyeler öğrencilere kapılarını açtı.

Kaynak : PERRE