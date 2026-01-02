

Adıyaman'da iki gündür aralıksız süren kar yağışı sonrası etkisini artıran kuvvetli rüzgar, soba zehirlenmesi riskini gündeme getirdi. Adıyaman Belediyesi, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Belediye yetkilileri, özellikle gece uyumadan önce sobaların tamamen söndürülmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, zehirlenme vakalarının önlenmesi için şu önlemlere dikkat çekti:

Sobalar uyumadan önce tamamen kapatılmalı.

Bacaların çekiş gücü kontrol edilmeli ve temiz tutulmalı.

Soba kurulu odalar düzenli aralıklarla havalandırılmalı.

Kömür tamamen yanmadan uyumaya geçilmemeli.

Adıyaman Belediyesi yazılı açıklamasında, 'Kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle soba kaynaklı zehirlenme riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Lütfen tedbirli olunuz ve herhangi bir olumsuzluk durumunda vakit kaybetmeden ALO 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız' ifadelerine yer verdi.

