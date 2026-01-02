Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kent merkezindeki kaldırım sorununa dikkat çekti. Asnuk, paylaşımında saat 11.00 sularında, ana bulvardan Yeni Aralıklar yönüne doğru kaldırımlarda çekilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Haşim Asnuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bu fotoğraflar saat 11.00 sularında, ana bulvardan yeni aralıklarla doğru kaldırımlarda çekildim. Yürümek neredeyse imkansızdı. Önümde yürüyenlerden kayanı da gördüm, düşeni de. Ama amacımız Adıyaman Belediyesini eleştirmek değil. Zaten belediye iş yapmıyor, belediye çalışmıyor diyen olursa ağzının tam ortasında yumurta topukla vururum. Belediyemiz maşallah, Allah nazarlardan saklasın, her yerde.'

Asnuk açıklamasının devamında, söz konusu alanın ana bulvar olduğunu vurgulayarak, 'Burası ana bulvar. İnsanlar arabalarını çıkaramadığı için kullanmak zorunda kalıyor. Ama güçle muhtemel, Sayın Belediye Başkanımız burada görmemiştir. Görseydi anında müdahale edilir, uygulanırdı' ifadelerini kullandı.

Sorunun belediye başkanından kaynaklanmadığını belirten Asnuk, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Sorun başkanda değil. Sorun; o yakındakiler. Ah o yakındakiler.'

Haşim Asnuk, şahsi kanaatini de paylaşarak, 'Benim şahsi kanaatim: işin asıl sorumlusu yine müteahhit Fikri. Şehir kayıyor, paylaşımlar akıyor. Bizim derdimiz polemik değil, Adıyaman' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

