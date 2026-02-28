Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na makamında ziyarette bulundu.Gerçekleşen ziyarette Başkan Tutdere ve Bakan Uraloğlu arasında , Atatürk Bulvarı ve yan yollarında asfaltların yenilenmesi, kavşakların yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere Adıyaman'ın ulaşım altyapısına ilişkin öncelikli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gerçekleşen ziyaret sonrası yaptığı açıklamada;

'Eğriçay Köprüsü'nün yenilenmesi başta olmak üzere Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma ve nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Bakanımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

