Adıyaman'da 28 Şubat Cumartesi günü oruçlar saat 18.26'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Adıyamanlı vatandaşlar, bu saatten itibaren oruçlarını açabilecek.
Adıyaman'da Teravih saat kaçta?
Adıyaman'da 28 Şubat Cumartesi günü teravih namazı ise saat 19.41'den sonra kılınacak.
Adıyaman'da sahur saat kaçta?
Adıyaman'da 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece 05.32 ise sahur saati olarak açıklandı.
