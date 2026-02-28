Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında Türkiye Şampiyonluğu elde eden Besnili sporcu Mehmet Ervural'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Milletvekili Özhan, 'Bursa'da gerçekleştirilen Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında Türkiye Şampiyonu olarak hem ilimizi hem de ilçemizi gururlandıran kıymetli sporcumuz Mehmet ERVURAL'ı yürekten tebrik ediyorum.

Ortaya koyduğu azim, disiplin ve kararlılık; genç yaşına rağmen önemli bir başarıya imza atmasını sağlamıştır. Bu gurur verici başarının elde edilmesinde emeği bulunan ailesine, antrenörlerine ve Besni Gençlik Spor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor, sporcumuza bundan sonraki spor hayatında da üstün başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE