Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularının başladığını açıkladı. Polis Akademisi tarafından yürütülecek alım kapsamında 10 bin polis adayı istihdam edilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Süresi ve Yöntemi:

33. Dönem POMEM başvuruları 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ön başvuru oluşturabilecek. Ön başvurular, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

Ön Başvuru ve Sıralama:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak. Belirlenen erkek ve kadın kontenjanlarının 10 katı kadar aday, şahsen başvuru yapmak üzere çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu uygulama geçerli olmayacak.

Sınav Ücreti ve Muafiyet:

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları sınav ücreti ödemeyecek. Diğer adayların sınav ücreti ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.

KPSS Taban Puanı:

Lisans mezunları: 2024 veya 2025 KPSS P3 puan türünde en az 60,00

Ön lisans mezunları: 2024 KPSS P93 puan türünde en az 65,00

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya önlisans mezunu olmak, yurtdışı diploması YÖK tarafından denk kabul edilenler dahil

01 Ocak 2026 itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

Kadınlarda minimum boy 162 cm, erkeklerde 167 cm; BMI 18-27 arası

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmamak

Sağlık şartlarını taşımak

Adli sicil ve disiplin şartlarını sağlamak

Siyasi parti üyeliği bulunmamak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav ve mülakat süreçlerine katılmaya hak kazanacak. Detaylı bilgi ve başvuru süreci için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) takip edilebilecek.

Kaynak : PERRE