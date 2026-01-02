ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Aralık 2025'te yapılan 'Türkiye Siyasi Gündem' araştırmasında, seçmenlere açık uçlu olarak 'Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?' sorusu yöneltildi.

Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde, 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri bin 895 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37,0 ile ilk sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 21,2 ile ikinci sırada bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 18,0 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Araştırmada Selahattin Demirtaş yüzde 5,8, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 4,0 oranında destek aldı.

Araştırmada ayrıca kararsız ya da görüş belirtmeyen seçmen oranı yüzde 4,0 olarak ölçüldü. Çalışmanın yüzde 95 güven düzeyinde ve ± yüzde 2,5 hata payıyla gerçekleştirildiği, sorunun açık uçlu olarak yöneltildiği ve katılımcılara herhangi bir isim önerilmediği bildirildi.

Araştırmada öne çıkan isimler ve oranları şöyle sıralandı:

▪️ Recep Tayyip Erdoğan: %37,0

▪️ Mansur Yavaş: %21,2

▪️ Ekrem İmamoğlu: %18,0

▪️ Selahattin Demirtaş: %5,8

▪️ Özgür Özel: %4,0

▪️ Ümit Özdağ: %2,8

▪️ Müsavat Dervişoğlu: %2,2

▪️ Fatih Erbakan: %1,6

▪️ Yavuz Ağıralioğlu: %1,4

▪️ Diğer: %2,0

▪️ Fikrim yok / Cevap yok: %4,0

Kaynak : PERRE