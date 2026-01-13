Emekli maaşlarına yönelik taban aylık artışını içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye hazırlanıyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin, 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme alınması bekleniyor.

Mevcut Taban Aylıkta Artış Hesabı

Komisyonda ele alınacak teklifin kabul edilmesi halinde, halen 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilecek. Bu artış, mevcut rakam üzerinden yaklaşık yüzde 18'in üzerinde bir iyileştirme anlamına geliyor.

AK Parti'den Teklife İlişkin Açıklama

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emekli aylıklarına ilişkin düzenlemelere dair bilgi vermişti. Güler, TBMM Başkanlığı'na iki ayrı kanun teklifi sunduklarını, bu tekliflerden birinin en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyi içerdiğini ifade etti.

Sunulan tekliflerin, Tapu Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören toplam 31 maddelik bir düzenleme paketi kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis'te kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanması halinde, en düşük emekli aylığına ilişkin yeni tutarın hangi ay itibarıyla ödeneceği de netlik kazanacak. Düzenlemenin bu ayki maaşlara yansıyıp yansımayacağı ise Meclis takvimine göre belirlenecek.

