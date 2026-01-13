Adıyaman'da 07 Ocak 2026 tarihinde Kapcami Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının 3 şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli şahıslar, suça konu çok sayıda çeşitli eşya ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, 12 Ocak 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE