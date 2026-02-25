Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Adıyaman'da 2025 yılı içerisinde toplam 831 kişinin boşandığı açıklandı. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Adıyaman'da boşanma sayısında artış

Adıyaman'da 2024 yılı içerisinde 796 olarak açıklanan boşanma sayısının 2025 yılında arttığı görüldü. TÜİK'in açıkladığı verilerde 2025 yılı içerisinde Adıyaman'da boşanan kişi sayısı bir önceki yılı göre yaşanan artışla 831 kişi oldu.

Adıyaman'da Kaba boşanma hızı

Adıyaman genelinde kaba boşanma hızı ise 2025 yılı içerisinde 1,35 olarak açıklandı.

Uzun evliliklerde boşanmalar arttı

Adıyaman genelinde yaşanan boşanmalarda ise en çok boşanma sayısı 16 yıl ve üzeri evliliklerde yaşandı. 2025 yılı içerisinde 16 yıl ve üzeri evli olan 215 kişinin boşanması dikkat çekti.

Kaynak : PERRE