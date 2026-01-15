10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dedeman Otel'de düzenlenen programda, Adıyaman'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutların nerede yapılacağını soran Perre Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal'a yanıt veren Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutlarının, ihtiyaç halinde ve elde fazlalık bulunması durumunda hak sahiplerine verileceğini söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahipliğine göre değerlendirme yapıldığını aktaran Varol, 'Elimizde afet konutlarından ya da yerinde dönüşüm nedeniyle oluşan fazlalıklar varsa, öncelikle bunlar kullanılacak. İhtiyaç karşılanamazsa yeni konut yapımına gidilecek. Konut sayısının netleşmesi Bakanlığımızın çalışmasıyla belirlenecek. İlave hak sahiplikleri ve devam eden dava süreçleri bu hesaplamaları etkiliyor' dedi.

Akçal'ın 500 bin sosyal konut projesinde konutların 1+1 ve 2+1 olarak planlandığı, ancak İndere bölgesindeki deprem konutlarının 2+1 ve 3+1 olduğu yönündeki hatırlatma üzerine konuşan Vali Varol, 'Elimizde fazla konut varken neden yenisini yapalım? Sosyal konutlar esasen 1+1 ve 2+1 olarak planlanıyor. Ancak ilçelerimizde ya da yerinde dönüşümden dolayı elimizde kalan konutlar varsa bunlardan da vatandaşlarımız yararlanabilir' ifadelerini kullandı.

Bu durumun Adıyaman için önemli bir avantaj oluşturduğunu vurgulayan Vali Varol, 'Belki Adıyaman'da yeni inşaat beklemek zorunda kalmayacağız. Konutlar beklenenden daha büyük de olabilir. Bunlar tamamen lehimize olan gelişmeler. Sayısal olarak da oldukça avantajlı bir durum söz konusu' dedi.

Kaynak : PERRE