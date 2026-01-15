Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, Besni ilçesine bağlı Kargalı Köyü'nde yer alan ve 537 nolu parselde bulunan, '2. grup yapı' olarak tescilli Vakkas Emiroğlu Konağı'nın korunma sınırları resmen tespit edildi. Daha önce koruma alanı bulunmayan yapı için hazırlanan 1/500 ölçekli koordinatlı koruma alanı haritası ile güncellenen tescil fişi kurul tarafından onaylandı.

Karar doğrultusunda, konağın bulunduğu 537 nolu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine 'Tescilli Yapı Korunma Alanındadır' şerhi konulacak. Yapının çevresinde yer alan 214 ve 539 nolu parsellerin tapu kayıtlarına ise 'Bir Kısmı Tescilli Yapı Korunma Alanındadır' ibaresi işlenecek.

Koruma şerhiyle birlikte, söz konusu taşınmazlarda yapılacak her türlü fiziki müdahale, inşaat ve düzenleme çalışması Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun iznine tabi olacak. Yetkililer, alınan kararın Besni ve Adıyaman'ın kültürel mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE