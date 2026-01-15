Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek özel programa vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen Miraç kandili programında, Kur'an tilaveti, ilahiler, sohbet ve dualar yer alacak.

Miraç Kandili Nedir?

İslamiyet'te mübarek kabul edilen 5 kandilden birisi Miraç'tır. Miraç Kandili Hicri Takvime göre Recep Ayı'nın 27. gecesi idrak edilen bir gündür. Arapça Mirac kelimesinden ortaya çıkan Miraç'ın kelime anlamı ise 'yükselme' veya 'göğe çıkma' olarak ifade edilir. Bu kandil Miraç Gecesi olarak da isimlendirilir.

Miraç Gecesi'nin mübarek kabul edilmesi nedeniyle Recep Ayı'nın 27.gecesine ulaşıldığında Müslümanlar tarafından geceyi idrak etmek için çeşitli ibadetler yapılır. Böylelikle günahlardan arınma ve Yaradan'a yakın olma gibi amaçlar edinilir.

Kaynak : PERRE