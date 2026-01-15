Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç mesajında, Miraç Kandili'nin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği, ilahi hikmet ve rahmetle müjdelenmiş mübarek bir gece olduğunu belirterek, bu gecenin imanların tazelenmesine, gönüllerin arınmasına ve manevi değerlerin güçlenmesine vesile olduğunu ifade etti.

Miraç Gecesi'nin İslam dünyasında birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Hallaç, bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Başkan Hallaç,'Bu mübarek gecenin hürmetine; başta Gazze olmak üzere zulüm altında olan tüm Mü'min kardeşlerimize yardım, sabır ve kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Onları bu kutlu dava yolunda muzaffer kıl. Mazlumların gözyaşını dindir, yaralarını sar, gönüllere huzur ve selamet ver' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda' Başta Kahtalı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE